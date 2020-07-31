Трамп вновь пригрозил внести TikTok в черный список

Выступая перед журналистами, президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает различные меры в отношении приложения TikTok, включая полный запрет на территории страны.

Он заявил, что «есть пара вариантов», сообщило РИА «Новости». Решение может быть принято в течение одного дня.

По данным Bloomberg, Трамп хочет вынудить компанию ByteDance, которая разработала TikTok, отказаться от доли в соцсети. Законодатели утверждают, что Bytedance, купившая Musical.ly Inc. в 2017 году и основавшая соцсеть, собирает данные о пользователях и передает их спецслужбам Китая. Агентство отмечает, что TikTok стала первым популярным и быстро растущим социальным медиа-хитом среди китайских приложений.

Эксперты издания утверждают, что TikTok стал политической пешкой в борьбе между Китаем и США. Трамп ранее заявлял, что запрет соцсети станет местью Пекину за коронавирус, якобы созданный в Китае.

Однако наблюдатели отмечают, что критика приложения обострилась после того, как многие пользователи TikTok попытались саботировать предвыборную кампании Трампа, покупая через нее билеты на митинг, которые они никогда не планировали использовать.

Во второй декаде июля конгрессмены Палаты представителей США предложили запретить чиновникам и сотрудникам госорганов пользоваться китайской соцсетью.