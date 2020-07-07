Онищенко заявил о пользе TikTok для подростков

Пока Китай противодействует ТikТоk, в России поддержали сервис. Председатель комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко считает, что эта платформа помогает российским подросткам самовыражаться.

«Раз этот ресурс есть, раз дети там, слава богу, имеют возможность еще и творить, если ролики они там выкладывают, ролик еще надо создать. Если ролик несет в себе позитивную нагрузку, тогда <...> и продолжать можно, может, это станет его смыслом жизни когда-то», — заявил он в интервью радиостанции «Говорит Москва».

При этом депутат считает, что фильтрация контента все равно должна быть. По его словам, нужно пресекать нецензурную брань в эфире. Онищенко предложил придумать в России аналог этого сервиса и следить за публикуемыми роликами.

Они не должны нарушать российского законодательства. Он объяснил, что взрослые должны контролировать популярные у детей и подростков сервисы, ведь это входит в обязанности родителей и общества. Представитель Госдумы напомнил, что ранее российские власти принимали соответствующие решения из-за «суицидальной тематики» в соцсетях.

«Мы делали заключение, передавали это в Роскомнадзор, и те на основании нашего решения запрещали», — уточнил он.

Ранее представители TikTok заявили, что в скором времени уйдут из Гонконга. Это связано с новым законом Китая.