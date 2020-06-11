    11 июня 2020, 22:30

    СМИ: Apple выпустит девять новых iPhone

    Арина Гудилова

    Компания Apple планирует выпустить до конца года девять новых моделей iPhone. Именно столько зарегистрировано новых сертификатов.
    СМИ: Apple выпустит девять новых iPhone

    По информации портала MySmartPrice, Евразийская экономическая комиссия зарегистрировала сертификаты A2172, A2176, A2341, A2342, A2399, A2403, A2407, A2408 и A2411 на девять новых моделей смартфонов Apple.

    Предположительно, они принадлежат устройствам из серии iPhone 12. По мнению экспертов, два имени относятся к iPhone 12 и iPhone 12 Max, а остальные к вариантам моделей серии iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

    Уточняется, что в описании устройств указываются данные о поддержке ими операционной системы iOS 13.

    Ранее в СМИ появлялась информацию о том, что компания может выпустить сразу четыре смартфона. У них будут OLED-экраны и поддержка 5G. При этом в Сеть уже утек предположительный дизайн новых устройств.