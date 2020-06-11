СМИ: Apple выпустит девять новых iPhone

Компания Apple планирует выпустить до конца года девять новых моделей iPhone. Именно столько зарегистрировано новых сертификатов.

По информации портала MySmartPrice, Евразийская экономическая комиссия зарегистрировала сертификаты A2172, A2176, A2341, A2342, A2399, A2403, A2407, A2408 и A2411 на девять новых моделей смартфонов Apple.

Предположительно, они принадлежат устройствам из серии iPhone 12. По мнению экспертов, два имени относятся к iPhone 12 и iPhone 12 Max, а остальные к вариантам моделей серии iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

Уточняется, что в описании устройств указываются данные о поддержке ими операционной системы iOS 13.

Ранее в СМИ появлялась информацию о том, что компания может выпустить сразу четыре смартфона. У них будут OLED-экраны и поддержка 5G. При этом в Сеть уже утек предположительный дизайн новых устройств.