СМИ: Apple может выпустить четыре новых iPhone в этом году

Компания Apple планирует выпустить в этом году целых четыре устройства IPhone 12. У них будут OLED-экраны и поддержка 5G.

Как пишет Business Insider со ссылкой на свои источники, компания презентует сразу четыре варианта новых смартфонов. iPhone 12 и iPhone 12 Pro будут представлены в двух размерах — с диагональю экрана 6,1 и 6,7 дюймов.

У моделей будет процессор следующего поколения A14 Bionic. У нового смартфона iPhone «Pro» будет трехкамерная камера, подобная прошлогодним моделям, сканер Lidar (лучшая производительность с приложениями — прим.ред.) и обновленный дизайн.

Компания Apple рассчитывает презентовать новые модели смартфона предстоящей осенью.

Ранее в СМИ просочились данные о новом дизайне новых iPhone. У телефонов будут более закругленные края и прямые борты из нержавеющей стали.

На днях компания выпустила новую версию операционной системы iOS 13.5. Она упрощает использование смартфонов iPhone в условиях ограничительных мер из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.