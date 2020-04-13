СМИ: Стало известно как будет выглядеть новый IPhone

В этом году Apple выпустит обновленные версии смартфонов. Они будут похожи на уменьшенную копию IPad.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на источник, у телефонов будут более закругленные края. Два устройства, которые придут на смену iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max будут иметь прямой борт из нержавеющей стали вместо нынешнего изогнутого, наподобие IPhone 5.

Помимо этого, у них будет плоский экран, а не скошенные края, как на текущих моделях. Отмечается, что модели будут иметь по три камеры, бюджетную версию оснастят двумя. Все устройства будут поддерживать 5G.

По данным издания, из-за пандемии коронавируса Apple может перенести релиз на несколько недель позже. Но пока они ориентируются на осень.

Ранее Apple решила выпустить две бюджетных модели iPhone. У обеих моделей смартфона будет датчик отпечатков пальцев Touch ID вместо Face ID, а также будет возможность оплаты покупок с помощью Apple Pay.