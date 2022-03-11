Скорость работы Mir Pay замедлилась из-за большого числа новых карт

Большое количество загрузок новых карт стало причиной замедления скорости работы сервиса Mir Pay. Об этом сообщили в Национальной системе платежных карт (НСПК, является оператором карт «Мир»).

«Уважаемые клиенты, из-за большого количества загрузок новых карт в Mir Pay возможно замедление работы сервиса», — говорится в сообщении.

В НСК добавили, что никаких дополнительных действий по переподключению карты предпринимать не нужно. Следует просто немного подождать.

«Пожалуйста, зайдите в приложение позднее», — призывают в НСПК.

Организация пообещала в ближайшее время увеличить скорость работы карт в сервисе.

Mir Pay является мобильным приложением для платежной системы «Мир». Оно предназначено для бесконтактной оплаты с помощью смартфона. Оно функционирует только на приборах с операционной системой Android.

Значительный рост спроса на выпуск карт «Мир» кредитные организации стали отмечать в последние две недели, сообщил «Интерфакс». Это связывается с прекращением работы в России платежных систем Visa и MasterCard. C 10 марта выпушенными в РФ картами этих систем нельзя пользоваться за границей и расплачиваться в иностранных онлайн-магазинах. Также с ними перестали работать платежные сервисы Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay.

Ранее стало известно, что банковские карты, привязанные к международным платежным системам Mastercard и Visa, отработают свой срок действия, после чего банк сам перевыпустит карту на базе национальной платежной системы «Мир». Об этом сообщила Национальная система платежных карт (НСПК).