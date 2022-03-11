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    11 марта 2022, 21:18

    Скорость работы Mir Pay замедлилась из-за большого числа новых карт

    Большое количество загрузок новых карт замедлило работу сервиса Mir Pay

    Алексей Иванчин

    Большое количество загрузок новых карт стало причиной замедления скорости работы сервиса Mir Pay. Об этом сообщили в Национальной системе платежных карт (НСПК, является оператором карт «Мир»).

    «Уважаемые клиенты, из-за большого количества загрузок новых карт в Mir Pay возможно замедление работы сервиса», — говорится в сообщении.

    В НСК добавили, что никаких дополнительных действий по переподключению карты предпринимать не нужно. Следует просто немного подождать.

    «Пожалуйста, зайдите в приложение позднее», — призывают в НСПК.

    Организация пообещала в ближайшее время увеличить скорость работы карт в сервисе.

    Mir Pay является мобильным приложением для платежной системы «Мир». Оно предназначено для бесконтактной оплаты с помощью смартфона. Оно функционирует только на приборах с операционной системой Android.

    Значительный рост спроса на выпуск карт «Мир» кредитные организации стали отмечать в последние две недели, сообщил «Интерфакс». Это связывается с прекращением работы в России платежных систем Visa и MasterCard. C 10 марта выпушенными в РФ картами этих систем нельзя пользоваться за границей и расплачиваться в иностранных онлайн-магазинах. Также с ними перестали работать платежные сервисы Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay.

    Ранее стало известно, что банковские карты, привязанные к международным платежным системам Mastercard и Visa, отработают свой срок действия, после чего банк сам перевыпустит карту на базе национальной платежной системы «Мир». Об этом сообщила Национальная система платежных карт (НСПК).