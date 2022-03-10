Visa и Mastercard с 10 марта приостановили работу в России

С 10 марта в России временно перестанут работать международные платежные системы Visa и Mastercard. Их карты, выпущенные российскими банками, продолжат функционировать в нормальном режиме.

Внутри РФ Visa и Mastercard будут работать до истечения сроков действия. В Центробанке и Национальной системе платежных карт предупреждали, что картами нельзя будет расплатиться за границей и в иностранных интернет-магазинах. Прекратят свою работу сервисы ApplePay и GooglePay.

В России никаких ограничений по операциям Visa и Mastercard нет. Ими можно платить за товары и услуги, снимать с карт наличные или пополнять их, переводить средства с карты на карту. Денежные средства клиентов на банковских картах доступны полностью.

Несколько российских банков уже заявили, что сделают свои карты бессрочными — их не нужно будет перевыпускать.

Платежные системы Visa и Mastercard приняли решение приостановить свою работу в РФ на фоне ситуации на Украине.