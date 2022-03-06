Карты Mastercard и Visa после окончания срока действия перевыпустят как «Мир»

Банковские карты, привязанные к международным платежным системам Mastercard и Visa, отработают свой срок действия, после чего банк сам перевыпустит карту на базе национальной платежной системы «Мир». Об этом сообщила Национальная система платежных карт (НСПК), написало РИА «Новости».

«Карты международных платежных систем Visa и Mastercard, которые уже есть у клиентов российских банков, продолжают работать на территории России. Клиенту не нужно самостоятельно идти в банк, чтобы перевыпускать эти карты на другой платежной системе», — рассказали в НСПК.

Также отмечается, что карту необязательно получать в пластиковом варианте.

«Цифровую карту „Мир“ можно загрузить в платежный сервис Mir Pay и использовать на устройствах с поддержкой технологии NFC», — добавила НСПК.

Ранее россиянам сообщили, что для снятия наличных и оплаты за рубежом можно использовать карту «Мир» UnionPay.