Технологии 07 сентября 2023, 12:45 Систему видеонаблюдения на выборах-2023 расширят Глава ЦИК Памфилова: системой видеонаблюдения оснастят комиссии в 75 регионах РФ РИА «Новости»

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На выборах 2023 года расширят систему видеонаблюдения за голосованием на избирательных участках. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сказала на открытии информационного центра, что камерами оснастят более 86% участковых комиссий.

«То есть мы теперь не только расширяем видеонаблюдение на федеральном уровне, но и для региональных выборов этот процесс стремительно набирает силу», — сказала она.

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В помещениях участковых и территориальных комиссий 75 субъектов Федерации заработают камеры видеонаблюдения, средства видеорегистрации и видеофиксации. Всего ими оснастят 48,7 тысячи объектов, в том числе 70% территориальных избирательных комиссий и 86% участковых. Элла Памфилова заявила, что на дополнительных выборах в Госдуму тоже обеспечат хорошее электронное оснащение.

Выборы пройдут в 85 регионах России. Из-за участившихся кибератак дистанционное электронное голосование из других стран решили ограничить.