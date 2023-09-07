Власть 07 сентября 2023, 12:15 Только 4 региона не примут участия в выборах-2023 в России Глава ЦИК Памфилова: выборы-2023 пройдут в 85 регионах РИА «Новости»

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Единый день голосования пройдет в 85 регионах. Россияне выберут глав субъектов, депутатов разных уровней. Об этом сообщила на открытии информационного центра ЦИК глава комиссии Элла Памфилова.

«У нас 4270 избирательных кампаний проходит в 85 регионах, не проводится лишь в Кабардино-Балкарии, Марий Эл, Санкт-Петербурге и Ямало-Ненецком автономном округе», — сказала она.

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Заместят более 33 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. На выборы всех уровней выдвинули свыше 85 тысячи кандидатов 23 из 25 политических партий. Зарегистрировали 81 тысячу кандидатов, доля отказов — 1,5%. Из них более 35 тысяч — из «Единой России», 12 тысяч — самовыдвиженцы. ЛДПР и КПРФ представят по 10 тысяч кандидатов.

В голосовании примут участие 67 миллионов избирателей. Элла Памфилова сказала, что явку по итогам голосования проанализируют. ЦИК, со своей стороны, сделал все возможное, чтобы ее повысить, — широко проинформировал россиян.

На дополнительные выборы в Госдуму по четырем одномандатным округам выдвинули 23 кандидата. Выборы высших должностных лиц пройдут в 21 регионе России, в том числе в Московской области. ЦИК зарегистрировал 90 кандидатов. Элла Памфилова сказала, что в среднем конкуренция составит больше четырех человек на место. В регистрации отказали только 1% кандидатам. В законодательные органы выдвинули почти 10 тысяч человек.