Важное 07 сентября 2023, 11:48 Атаки на систему дистанционного электронного голосования усилились — Памфилова Глава ЦИК Памфилова заявила, что на систему ДЭГ в соцсетях усилили атаки РИА «Новости»

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Зарубежные хакеры усилили атаки на электронные ресурсы для голосования в России, а авторы фейков — попытки дискредитировать избирательный процесс. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила об этом в информационном центре комиссии.

«В преддверии выборов традиционно, мы это испытываем уже не первый год, а последние год-два особенно, усиливаются атаки на все наши ресурсы, в том числе на систему ДЭГ», — сказала она.

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По этой причине в 2023 году ограничили возможность дистанционного голосования из других стран. Специалисты по информационной безопасности прогнозировали увеличение попыток вмешаться в ближайшие выборы и в следующем году, президентские. Так и произошло, по словам Эллы Памфиловой.

Внимание к выборам из-за рубежа, по словам главы ЦИК, носило масштабный характер. Основным типом атак на системы стали DDoS-атаки, при которых сервер нагружали большим количеством запросов так, чтобы он не смог обслуживать настоящих пользователей.

«Большая часть атакующих расположена за рубежом, поэтому блокирование зарубежного трафика — единственный действенный способ защиты», — отметила Элла Памфилова.

С начала подготовки к Единому дню голосования усилился поток негативных сообщений с зарубежных IP-адресов в интернете. Глава ЦИК сказала, что публиковали не меньше 100 таких постов в день. Элла Памфилова заявила, что так пытались дискредитировать выборы.