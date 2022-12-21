Технологии 21 декабря 2022, 06:20 Сенатор объяснил, почему Facebook и Instagram остались в черном списке Сенатор Пушков: оснований для разблокировки Facebook, Twitter и Instagram нет РИА «Новости»

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Оснований для разблокировки в России соцсетей Facebook*, Twitter и Instagram** нет, потому что нарушения не устранили. Об этом сказал ТАСС член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков.

Он сказал, что подвижек в этом деле нет. Претензии, которые к ним предъявляли, сохранились, администрация соцсетей не выполнила требований. Поэтому причин для их исключения из черного списка, по словам Алексея Пушкова, нет.

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«Нет никаких оснований, для того чтобы их разблокировали на нынешнем этапе», — заявил сенатор.

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Роскомнадзор замедлил работу Twitter на смартфонах и компьютерах в 2021 году из-за того, что администрация отказалась удалять запрещенную в России информацию. Через несколько месяцев ограничения сняли, но в 2022 году опять наложили — из-за твитов о спецоперации. Facebook* и Instagram** заблокировали за разрешение публиковать призывы к насилию в отношении российских военных и власти.

*Facebook — принадлежит компании Meta, которую признали экстремистской, запрещен в России.

**nstagram — принадлежит компании Meta, которую признали экстремистской, запрещен в России.