РКН снял ограничения с Twitter. Но не все

Роскомнадзор принял решение не блокировать Twitter и снять ограничения доступа в фиксированных сетях. При этом замедление трафика Twitter на мобильных устройствах сохранится.

Об этом сообщили на сайте Роскомнадзора.

«По итогам проверки, с учетом предпринятых администрацией соцсети усилий, принято решение не блокировать сервис Twitter, снять ограничения доступа в фиксированных сетях (соответственно, связанных с ними сетях Wi-Fi), сохранив замедление трафика Twitter на мобильных устройствах» — отметили в ведомстве.

Там подчеркнули, что Twitter удалил более 91% запрещенной информации. В РКН отметили, что положительно оценивают усилия социальной сети по выполнению требования законодательства страны.

При этом в ведомстве отметили, что могут замедлить трафик Facebook и YouTube, если они не будут удалять контент, который запрещен в России.

Роскомнадзор начал замедлять трафик Twitter 10 марта этого года из-за невыполнения ряда требований. В конце апреля стало известно, что социальная сеть уже удалили порядка 60% запрещенной в России информации. Роскомнадзор подчеркнул, что до 15 мая она должна избавиться от еще одной тысячи материалов.

Всего ведомство выявило 5,9 тысячи запрещенных материалов — Twitter до сих пор не удалил 563 сообщения. Речь идет в том числе о постах с детской порнографией, наркотическим и суицидальным контентом, а также призывами к несовершеннолетним участвовать в несогласованных массовых мероприятиях.