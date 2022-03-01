Роскомнадзор вновь замедлил трафик Twitter на стационарных компьютерах

Роскомнадзор принял решение вновь замедлить трафик социальной сети Twitter из-за многочисленных фейков о ситуации на Украине. Об этом в ведомстве рассказали «Интерфаксу».

«Роскомнадзор восстановил меры в виде замедления скорости работы интернет-сервиса Twitter в связи с распространением площадкой недостоверной общественно значимой информации по тематике специальной военной операции на Украине», — говорится в заявлении ведомства.

Эти меры отменят, когда весь недостоверный и запрещенный контент удалят с платформы.

«На сегодняшний день в Twitter направлено около 1,7 тысячи уведомлений об удалении более 800 материалов, которые содержат пронаркотический контент, детскую порнографию, а также материалы, которые несут в себе суицидальный характер», — уточнили в ведомстве.

Ранее Роскомнадзор замедлял трафик Twitter с 10 по 17 марта 2021 года из-за отказа удалять информацию, которая запрещена на территории России.

Накануне пользователи соцсети из ряда крупных городов отметили очень медленную работу сервиса.