Сдавшие биометрию россияне смогут оформить кредит прямо в банкомате

Россияне смогут получить кредит через банкомат. Для этого потребуется только зарегистрировать свои биометрические данные.

Как сообщает газета «Известия», возможность выдавать заем через банкоматы с использованием распознавания лиц рассматривают в сразу нескольких крупных банках. Причем получить деньги, не посещая офис, смогут не только действующие клиенты банков, но и новые заемщики. Для этого будет необходимо пройти удаленную идентификацию через Единую биометрическую систему (ЕБС).

По оценке экспертов, в 2021 году доля выданных через АТМ кредитов может составить 5–10% от общего объема.

Вместе с тем россияне, не смотря на упрощение получения кредита, не спешат предоставлять свои слепки лица и голоса в систему ЕБС. Сейчас там хранятся данные около 150 тысяч жителей. Для сравнения, на портале «Госуслуг» зарегистрировано свыше 70 миллионов учетных записей.

Компания «Ростелеком», которая выступает оператором ЕБС, уверяет, что данные храняться в обезличенной форме, в виде математически моделей. Даже при хищении сведений восстановить фотографию или запись голоса будет невозможно.

Ранее стало известно, что около 80% банков установили оборудование для передачи биометрических данных россиян Центробанку. Кроме того кредитные организации стараются мотивировать граждан сдать свои данные. Например, сдавшим биометрию клиентам подумывают увеличить лимит по переводам.