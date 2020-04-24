80% банков установили оборудование для передачи биометрии россиян Центробанку
Как сообщили газете «Известия» в компании, ускорить процесс можно с помощью облачного решения для шифрования данных. Тем более, что россияне в режиме самоизоляции привыкнут к дистанционному предоставлению услуг кредитных организаций, и после отмены сдерживающих мер интерес к биометрии может возрасти.
Разработка «Ростелекома» уже получила сертификат безопасности и ею заинтересовались более 50 российских банков.
Облачная технология в несколько раз дешевле, чем «компенсирующие» меры безопасности, которые раньше интегрировали финансовые учреждения. Поэтому она позволит даже небольшим банкам защищать данные клиентов на должном уровне.
Во второй половине 2020 года в подмосковных многофункциональных центрах (МФЦ) появятся 43 криптобиокабины, которые позволят жителям области самостоятельно сдать биометрические данные.