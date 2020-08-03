Банки повысят лимит по переводам сдавшим биометрию клиентам

Несколько российских банков хотят увеличить своим клиентам лимит по платежам и переводам в мобильном приложении. Такая опция будет доступна для тех граждан, кто предоставил биометрические данные.

Новая услуга уже доступна для клиентов премиального сегмента «Сбербанк Первый», сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу банка. Пользователям могут увеличить лимит с одного до пяти миллионов рублей в сутки. Сейчас все клиенты Сбербанка могут совершать операции до миллиона рублей в сутки внутри банка или до 50 тысяч рублей в другие кредитные организации через систему быстрых платежей.

Еще увеличить лимит по операциям планируют ВТБ и Дом.рф. В первом банке отметили, что слепки лица и голоса должны быть зафиксированы в Единой биометрической системе (ЕБС). Такие правила позволяют защитить клиентов от мошенников.

«При успешном прохождении идентификации по биометрическим данным риск мошеннических действий сводится к нулю и банк может предоставить большие лимиты на транзакции», — пояснил директор розничных продуктов Дом.рф Евгений Шитиков.

Оператором ЕБС является «Ростелеком». В компании подчеркнули, что биометрические данные намного сложнее подделать, чем, например, SMS. Клиенты меньше рискуют потерять свои деньги, а для банков происходит снижение убытков по возмещению потерь гражданам от мошеннических схем.