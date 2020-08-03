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    03 августа 2020, 09:22

    Банки повысят лимит по переводам сдавшим биометрию клиентам

    Дарья Бунякова

    Несколько российских банков хотят увеличить своим клиентам лимит по платежам и переводам в мобильном приложении. Такая опция будет доступна для тех граждан, кто предоставил биометрические данные.
    Банки повысят лимит по переводам сдавшим биометрию клиентам

    Новая услуга уже доступна для клиентов премиального сегмента «Сбербанк Первый», сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу банка. Пользователям могут увеличить лимит с одного до пяти миллионов рублей в сутки. Сейчас все клиенты Сбербанка могут совершать операции до миллиона рублей в сутки внутри банка или до 50 тысяч рублей в другие кредитные организации через систему быстрых платежей.

    Еще увеличить лимит по операциям планируют ВТБ и Дом.рф. В первом банке отметили, что слепки лица и голоса должны быть зафиксированы в Единой биометрической системе (ЕБС). Такие правила позволяют защитить клиентов от мошенников.

    «При успешном прохождении идентификации по биометрическим данным риск мошеннических действий сводится к нулю и банк может предоставить большие лимиты на транзакции», — пояснил директор розничных продуктов Дом.рф Евгений Шитиков.

    Оператором ЕБС является «Ростелеком». В компании подчеркнули, что биометрические данные намного сложнее подделать, чем, например, SMS. Клиенты меньше рискуют потерять свои деньги, а для банков происходит снижение убытков по возмещению потерь гражданам от мошеннических схем.

    Новости SMI.FM