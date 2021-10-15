Instagram переживает третий сбой за месяц

Новый сбой произошел в Instagram. По данным сайта Downdetector проблемы начались у пользователей из стран Западной Европы и Великобритании.

Большая часть пользователей (67%) сообщили, что испытывают проблемы с приложением, на втором месте (20%) проблемы в веб-версией сервиса, у 13% пользователей не загружаются фотографии. Официального комментария от администрации Instagram пока нет.

Это третий сбой в работе социальных сетей за последний месяц. Самым крупным обрушением стала остановка работы Instagram, Facebook и WhatsApp 4 октября. Пользователи не могли получить доступ к сервисам на протяжении нескольких часов.

После администрация Facebook объяснила причину случившегося изменением настроек магистральных маршрутизаторов, которые отвечают за координацию трафика между центрами обработки данных.

Администрация Instagram заявила, что в будущем намерена рассылать уведомления пользователям о сбоях в работе приложения с обязательным указанием сроков решения проблемы.