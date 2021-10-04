Сбой произошел в работе WhatsApp и Instagram

Пользователи пожаловались на сбой в работе мессенджера WhatsApp и соцсети Instagram, принадлежащих компании Facebook. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Downdetector.

Неполадки наблюдаются во многих странах, включая Россию и США. Причины пока неизвестны.

По состоянию на 18:36, о проблемах с Instagram сообщили более пяти тысяч юзеров. Большинство жалоб (51%) связаны с неработающим приложением. Сайт не открылся у 29% пользователей. И каждый пятый сообщил о проблемах с подключением к серверу.

Между тем к той же минуте более 2,8 тысячи пользователей сообщили о неполадках в работе WhatsApp. В 45% случаев у людей перестало работать приложение. У 28% не прошло подключение к серверу. А у 26% юзеров засбоила отправка сообщений.

Проблемы возникли и в работе соцсети Facebook. Сайт не открылся у 84% пользователей. Каждый десятый сообщил о проблемах с подключением сервера. А приложение не заработало у 6% юзеров.

Ранее 1 октября россияне также пожаловались на сбои в работе Instagram и Facebook.