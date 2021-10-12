Instagram обещал предупреждать пользователей о сбоях

Социальная сеть Instagram будет уведомлять пользователей о сбоях в работе приложения. Там же будут указаны сроки решения проблем. О нововведениях компания рассказала на своем официальном сайте.

Приложение обзаведется сразу двумя новыми функциями. Первая предупредит пользователей о возникновении технических сбоев в работе программы. В разделе «Действия» будет появляться информация о том, какая проблема возникла и когда специалисты ее решат.

Другая новая функция будет называться «Состояние учетной записи». Нажав на кнопку, пользователи узнают, как распространяются их фотографии и видео, а также не находится ли их аккаунт под угрозой взлома или отключения.

Компания сообщила, что об ошибках в работе приложения пользователи смогут сообщать разработчикам в своем аккаунте. Instagram призвал следить за обновлениями.

Крупный сбой в работе Instagram и WhatsApp произошел 4 октября. Компании, принадлежащие Facebook, не работали несколько часов.

На следующий день в работе Instagram снова начались сбои.