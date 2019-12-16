Samsung Galaxy S11: первые фото и характеристики камеры
На основе опубликованных фотографий и патентных заявок YouTube-канал Concept Creator представил трехмерную модель смартфона.
В Galaxy S11 будет использоваться датчик изображения Samsung ISOCELL Bright HMX, который впервые представили в конце лета. В ноябре им укомплектовали смартфон Xiaomi Mi Note 10. Он стал первым телефоном с разрешением камеры 108 мегапикселей.
А вот как будет выглядеть Galaxy S11.
По данным инсайдера Ice Universe, который специализируется на технике Samsung, процессор Galaxy S11 будет объединять данные об изображении сразу из 9 соседних пикселей. Это позволит камере выдавать качественные снимки разрешением 12 мегапикселей (благодаря этой технологии удается снизить помехи на изображении — шумы, а также сделать светлее темные участки).
Ранее стало известно, что Samsung разрабатывает смартфон с основной камерой на 144 мегапикселя.