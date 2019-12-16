Samsung разрабатывает смартфон с камерой на 144 мегапикселей

Samsung внедряет технологию использования транзисторов размером 14 нанометров. Это позволит выпустить смартфон, камера которого будет иметь разрешение 144 мегапикселя, сообщил известный сетевой информатор Ice Universe, специализирующийся на утечках южнокорейской компании.

В Twitter Ice Universe выложил слайды, в которых говорится о переходе на 14-нанометровый технический процесс и о создании камеры с разрешением матрицы 144 миллиона пикселей.

В смартфоне будут использоваться транзисторы FinFET, которые отличаются пониженным энергопотреблением. Других подробностей инсайдер не приводит.

В августе 2019 года Samsung показал 108-мегапиксельный фотосенсор ISOCELL Bright HMX, разработанный совместно с Xiaomi. В ноябре китайская компания представила смартфон Xiaomi Mi Note 10, главная камера которого имеет разрешение до 108 мегапикселей.