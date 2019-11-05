Xiaomi показала смартфон с камерой на 108 мегапикселей

Помимо фронтальной камеры с гигантским разрешением 108 Мп и светочувствительностью f/1,7 у аппарата также есть:

— телеобъектив на пять мегапикселей с пятикратным оптическим зумом;

— телеобъектив на 12 мегапикселей со светочувствительностью f/2,0 для портретной съемки;

— широкоугольный объектив на 20 мегапикселей с углом охвата в 117 градусов и

— макрообъектив с разрешением два мегапикселя.

При этом на практике разрешение 108 мегапикселей получить не удастся. Начинка смартфона объединяет каждые четыре пикселя в один для получения большей детализации. В итоге фотографии будут иметь максимальное разрешение 27 мегапикселей, уточнил Hi-Tech Mail.ru.

На Mi Note 10 установлен AMOLED-экран диагональю 6,5 дюйма с разрешением FullHD+.

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Смартфон работает на процессоре Snapdragon 730G с восемью ядрами. В телефоне 128 или 256 гигабайт встроенной памяти и 6 либо 8 гигабайт оперативной.

Презентация Mi Note 10 пройдет 6 ноября в Мадриде.

Продажи смартфона стартуют 11 ноября. В Китае он будет стоить 2,8-3,5 тысячи юаней (25-32 тысячи рублей).

Одновременно начнутся продажи умных часов Mi Watch, которые предлагаются по цене 1,3 тысячи юаней (примерно 12 тысяч рублей).