Километровый троянский астероид летает у Земли. Есть ли шанс его оседлать?

Рядом с Землей обнаружили второй троянский астероид. Его условная близость к нашей планете и относительно стабильная орбита позволяет исследователям надеяться, что подобные небесные тела станут в будущем целью космических миссий. Ученые ответили, получится ли на них переселиться.

Диаметр астероида 2020 XL5 около километра, отметили в журнале Nature Communication. Его размеры больше другого известного троянца — ТК7 2010, который составляет 0,3 километра в поперечнике.

К земным троянским астероидам ученые относят небесные тела, которые вращаются вокруг точек Лагранжа L4 и L5 в системе Земля — Солнце с уравновешенными гравитационными силами обоих тел. По мнению астрономов, 2020 XL5 останется в точке Лагранжа еще четыре тысячи лет. Предшественника нового троянца обнаружили в 2011 году.

«Открытие второго троянского астероида может расширить наши знания о динамике этой неуловимой популяции», — подчеркнули в статье.

Астрономы не исключают наличие рядом с точками Лагранжа других похожих на 2020 XL5 и ТК7 2010 небесных тел. Они могут стать «идеальными целями для космических миссий», а в отдаленном будущем — местом для земных баз или установки научной аппаратуры.

Идеальным для высадки космонавтов троянцев в 2011 году назвал и телеканал BBC — из-за стабильности орбиты и близости к планете.

Близко, но далеко

Российский астроном Денис Денисенко в беседе с «360» напомнил, что астероид 2020 XL5 открыли еще год назад. Современные исследования только подтвердили его существование, но небесное тело уже привлекло внимание ученых своей необычностью.

«Сначала его открыли на телескопе Pan-STARRS, потом задним числом нашли данные на Mount Lemmon. Когда его орбиту уточнили, оказалось, что период [астероида] почти полностью совпадает с земным периодом вращения вокруг Солнца», — сказал Денисенко.

2020 XL5, добавил он, вращается то чуть быстрее Земли, то чуть медленнее. Происходит это из-за силы притяжения больших планет — нашей, Венеры и Юпитера. К земной орбите троянец привязан, но находится от Земли на очень большом расстоянии.

«Хотя формально его орбита проходит где-то в 10-11 миллионах километров от Земли, он не подлетает к ней ближе, чем на 60 миллионов километров», — пояснил астроном, подразумевая данные XXI века.

Вновь открытый троянский астероид находится на расстоянии примерно 60 градусов по отношению к направлению Солнце — Земля. Он то уходит вперед, то подается назад — поэтому небесное тело и было сложно открыть.

Не то что Земля

От других затерянных в космосе собратьев троянцев отличает то, как они видны с Земли. Кажется, будто бы астероиды не вращаются вокруг Солнца, а зависают вблизи одной точки.

«2020 XL5, условно говоря, никогда не бывает в соединении или противостоянии. Он <…> как бы привязан к Земле, но за счет действия законов небесной механики, притяжения Солнца, Земли и других планет. Из состояния равновесия его выведут, в первую очередь, взаимные возмущения Венеры и Юпитера. Они каждый год притягивают к себе астероид по-разному.

«Люди окончательно доказали расчетами то, что заподозрили еще год назад. Что 2020 XL5 400-500 лет назад был захвачен на временную орбиту троянца Земли. Через несколько тысяч лет он с этой орбиты уйдет и превратится в более или менее обычный околоземный астероид», — сказал Денис Денисенко.

Троянца, по его словам, нельзя рассматривать как место для переселения. Для этих целей 2020 XL5 слишком мал. Кроме того, на поверхности астероида придется создавать искусственную силу тяжести, да и долететь до него не так уж дешево.

«Главное, почему он не подходит для жизни землян — у него вытянутая орбита. Он подлетает примерно на такое же расстояние к Солнцу, как Венера, а удаляется <…> почти на расстояние орбиты Марса. Освещенность и поток солнечной энергии меняются больше чем в три раза. Земля при этом находится на стабильной орбите, в зоне обитаемости», — заключил астроном.