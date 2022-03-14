Депутат Горелкин рассказал, в каком случае Facebook и Instagram разблокируют в РФ

Вице-президент корпорации Meta Ник Клегг заявил, что компания не будет опускать призывы к убийству глав государств в своих сетях, а также дискриминацию обычных граждан России. В разговоре с «Газетой.ru» зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин пояснил, что этого недостаточно для разблокировки Facebook и Instagram в России.

По его словам, для налаживания отношений с Россией Meta должна отменить блокировку российских государственных СМИ.

«От Meta мы ждем официальной позиции, а не половинчатых решений. Мы не будем принимать во внимание попытку усидеть на двух стульях, это не пройдет. Meta должна отменить все ограничения, связанные с блокировкой российских медиа, и вернуться к нейтральности, объективности, то есть принципам, которые продекларированы на уровне правил модерации и этических норм. К сожалению, сегодня корпорация Meta выступает инструментом информационной войны на одной из сторон, причем делает это достаточно грязно», — считает депутат.