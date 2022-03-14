«Заигралась с манипулированием». В Кремле высказались о будущем Меtа в России

Компания Меtа заигралась с манипулированием и пытается дистанцироваться от своих ошибок. Это делает маловозможным работу подобных компаний на территории страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также обратил внимание, что косвенно Меtа признает, что подобные решения на территории Украины допустимы.

«Компания чуть-чуть в данном случае заигралась с правилами, с манипулированием, и, конечно, это делает маловозможным работу подобных компаний на территории страны», — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля также обратил внимание на высказывания президента США Джо Байдена о «взрыве» российских рынков. Песков подчеркнул, что меры для минимизации негативных последствий из-за санкций принимаются государством.

Ранее компания Meta, которой принадлежат социальные сети Instagram, Facebook, а также мессенджер WhatsApp, заявила об изменении своей редакционной политики. Она временно разрешила для жителей ряда стран публиковать призывы к насилию в отношении российских военнослужащих в контексте спецоперации.

Роскомнадзор после этого принял решение о блокировке Instagram на территории РФ. Решение вступило в действие в полночь 14 марта.