Российские студенты получат электронную зачетку в начале 2022 года

Единое приложение, совмещающее студенческий билет и зачетную книжку, планируют ввести в России в начале 2022 года. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

Он пояснил, что студенчество может стать первой большой площадкой, где перестанут использовать бумажные документы.

«Думаю, что в начале года будет приложение для студентов — студенческая цифровая зачетка. Вчера выпустили „Пушкинскую карту“. Больше 300 тысяч установок приложения, более 200 тысяч виртуальных карт уже выпущено», — привел слова Шадаева «Интерфакс».

Заявление о запуске мобильного приложения для студентов российских вузов Максут Шадаев сделал еще в июне этого года. Он пояснил, что речь идет о программе, где появятся зачетка, студенческий билет и другие электронные сервисы, которые предлагает вуз.

Такое приложение будет удобно для студентов и даст руководству учебного заведения прямой контакт с учащимися в электронном виде.

«Пушкинская карта» — это приложение для россиян в возрасте от 14 до 22 лет, через которое можно купить билеты в театры, музеи и концертные залы за счет государства. Каждый владелец виртуальной карты после запуска получил на счет три тысячи рублей. Деньги целевые, и потратить их можно только в 800 учреждениях культуры. Со следующего года сумму увеличат до пяти тысяч рублей.