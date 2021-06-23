Единое приложение для студентов предложили создать в России

Единое мобильное приложение с электронными сервисами российских вузов предложил создать глава Минцифры Максут Шадаев. Как сообщил ТАСС, глава ведомства, пояснил, что речь идет о приложении, где появятся электронная зачетная книжка, студенческий билет и другие сервисы, которые представляет вуз.

По словам министра, на электронные сервисы перешли в прошлом году многие ведущие вузы России. Но не все высшие учебные заведения имеют такую техническую возможность.

«Просим дать поручение нам совместно с Минобрнауки сделать такой сервис, чтобы на телефоне у каждого студента было наше приложение, через которое он получает все необходимые сервисы, которые нужны ему в своем родном вузе. А это даст нам возможность одного канала обратной связи со всеми студентами в электронном виде», — заявил министр.

Шадаев напомнил, что в следующем году в России начнет работать единая платформа для абитуриентов, на которой они смогут дистанционно сдать дополнительные экзамены при поступлении в вузы.

Как пояснил министр, платформа должна помочь высшим учебным заведениям, у которых нет технических ресурсов для проведения испытаний в онлайн-режиме.