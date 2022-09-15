Россияне проявили высокий интерес к новым iPhone | 360°

Технологии 15 сентября 2022, 13:49 Поделиться Telegram

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Viber Россияне проявили высокий интерес к новым iPhone «Коммерсант»: россияне забронировали новых телефонов iPhone больше, чем год назад Youtube

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Жители России проявили высокий интерес к новой линейке телефонов iPhone. Общее количество предзаказов на гаджеты почти в три раза превысило их число в 2021 году во время предзаказа на iPhone 13. Об этом со ссылкой на ретейлеры сообщила газета «Коммерсант».

В компании МТС сообщили, что свыше 70% всех оплаченных предзаказов приходится на модели iPhone 14 Pro и Pro Max. Самой непопулярной стала базовая версия смартфона с внутренним объемом памяти 128 гигабайт.

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Представитель «Ситилинка» сообщил, что пользователи сервиса заказали модели iPhone 14 Pro Max на 21% больше, чем версию iPhone 14 Pro.

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Официальные магазины Apple re:Store на данный момент не принимают предзаказы на новую 14-ю линейку гаджета.

Американская компания Apple презентовала новые iPhone 7 сентября. У новых телефонов повысили уровень влагозащиты и улучшили энергопотребление.

Стоимость базовой версии iPhone в рублях по предзаказу составляет 89 990 рублей, а самой дорогой, Pro Max — 171 990 тысяч рублей.

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщал, что новые iPhone завезут в Россию путем параллельного импорта, писал RT.

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