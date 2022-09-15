Россияне проявили высокий интерес к новым iPhone | 360°

Все новости

Спецоперация

15 сентября 2022, 14:00

Украинского диверсанта задержали в Запорожской области

Путешествия

15 сентября 2022, 13:59

Запрет авиакомпаниям Молдавии летать в Россию назвали диктатом

Реклама

Здоровье

15 сентября 2022, 13:58

Диабетикам посоветовали есть черную смородину каждый день

Спецоперация

15 сентября 2022, 13:55

Российские военные сбили две ракеты «Точка-У» в ДНР

Мир

15 сентября 2022, 13:53

Захарова назвала реальные гарантии безопасности для Украины

Подмосковье

15 сентября 2022, 13:51

Оборудование для реабилитации на 85 млн рублей поступило в больницы Подмосковья с начала года

Мир

15 сентября 2022, 13:50

Власти Эстонии отказались от таможенного договора с Россией

Технологии

15 сентября 2022, 13:49

Россияне проявили высокий интерес к новым iPhone

Общество

15 сентября 2022, 13:49

Эндокринолог Нечаева объяснила, какой вес у человека считается здоровым

Технологии

15 сентября 2022, 13:49

Россияне проявили высокий интерес к новым iPhone

«Коммерсант»: россияне забронировали новых телефонов iPhone больше, чем год назад

Читать 360tv в

Жители России проявили высокий интерес к новой линейке телефонов iPhone. Общее количество предзаказов на гаджеты почти в три раза превысило их число в 2021 году во время предзаказа на iPhone 13. Об этом со ссылкой на ретейлеры сообщила газета «Коммерсант».

В компании МТС сообщили, что свыше 70% всех оплаченных предзаказов приходится на модели iPhone 14 Pro и Pro Max. Самой непопулярной стала базовая версия смартфона с внутренним объемом памяти 128 гигабайт.

Реклама

Представитель «Ситилинка» сообщил, что пользователи сервиса заказали модели iPhone 14 Pro Max на 21% больше, чем версию iPhone 14 Pro.

Реклама

Официальные магазины Apple re:Store на данный момент не принимают предзаказы на новую 14-ю линейку гаджета.

Американская компания Apple презентовала новые iPhone 7 сентября. У новых телефонов повысили уровень влагозащиты и улучшили энергопотребление.

Стоимость базовой версии iPhone в рублях по предзаказу составляет 89 990 рублей, а самой дорогой, Pro Max — 171 990 тысяч рублей.

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщал, что новые iPhone завезут в Россию путем параллельного импорта, писал RT.

Apple

iPhone

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама