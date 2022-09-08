iPhone 14 привезут в Россию с помощью параллельного импорта — Мантуров | 360°

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iPhone 14 привезут в Россию с помощью параллельного импорта — Мантуров

Глава Минпромторга Мантуров: iPhone 14 поставят в Россию с помощью параллельного импорта

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Новый iPhone 14 можно будет купить в России. Его доставят в страну при помощи параллельного импорта. Такое заявление сделал глава Минпромторга Денис Мантуров на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщило РИА «Новости».

Apple презентовал новую линейку смартфонов 7 сентября. Продукцию американской корпорации включили в список параллельного импорта, поэтому на ВЭФ министра спросили и возможности поставки iPhone 14 в Россию по этой схеме.

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«Почему бы и нет. Если потребители захотят приобрести эти телефоны — пожалуйста. Такая возможность будет», — ответил он.

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Ранее он заявил, что механизм параллельного импорта в Россию продлят на 2023 год.

На презентации Apple Far Out Event в Калифорнии показали четыре новых модели. Базовые iPhone 14 и iPhone 14 Plus диагональю 6,1 и 6,7 дюймов оснастили улучшенными камерами на 12 мегапикселей, iPhone 14 Pro и iPhone Pro Max — новым процессором A16 Bionic и «динамической» челкой.

Их стоимость варьируется от 799 до 1099 долларов в зависимости от модели. Безсимочный вариант поступит в продажу только в США.

Смартфоны

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