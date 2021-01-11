Россиянам рассказали, как избавиться от спам-звонков
Когда мобильный номер попадает в базу спамеров, есть вероятность, что он так и будет переходить из компании в компанию. Например, менеджер, у которого раннее совершалась покупка, прихватит этот номер при переходе в другую организацию.
«Чаще всего компании узнают номера телефонов непосредственно от их владельцев, когда они указывают свои личные данные при регистрации на сайтах, <…>. Ваш номер также могут «сдать» друзья и родные, если решат поучаствовать в акции из серии «приведи друга — получи приз», — передает агентство «Прайм» слова Антипова.
Чтобы избавиться от звонков, можно обратиться к оператору и попросить их заблокировать или установить специальные приложения, которые обозначают звонки от спамеров и мошенников. А еще можно воспользоваться виртуальным номером и указывать его для регистрации в программах лояльности и при совершении покупок в интернете.