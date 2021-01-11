Россиянам рассказали, как избавиться от спам-звонков

Почти каждому россиянину знакомы спам-звонки на мобильный от разных компаний. Оказывается, существуют способы от них избавиться, но есть нюансы. Об этом рассказал руководитель департамента консалтинга Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Николай Антипов.

Когда мобильный номер попадает в базу спамеров, есть вероятность, что он так и будет переходить из компании в компанию. Например, менеджер, у которого раннее совершалась покупка, прихватит этот номер при переходе в другую организацию.

«Чаще всего компании узнают номера телефонов непосредственно от их владельцев, когда они указывают свои личные данные при регистрации на сайтах, <…>. Ваш номер также могут «сдать» друзья и родные, если решат поучаствовать в акции из серии «приведи друга — получи приз», — передает агентство «Прайм» слова Антипова.

Чтобы избавиться от звонков, можно обратиться к оператору и попросить их заблокировать или установить специальные приложения, которые обозначают звонки от спамеров и мошенников. А еще можно воспользоваться виртуальным номером и указывать его для регистрации в программах лояльности и при совершении покупок в интернете.