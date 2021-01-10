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    10 января 2021, 07:10

    Назван единственный способ борьбы с назойливой телефонной рекламой

    Андрей Иванов

    Избавиться от назойливой рекламы банков и медицинских услуг по телефону пока можно единственным способом — блокировкой номера. Но скоро в России появится возможность защитить себя юридически. Об этом в интервью радио Sputnik эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов.
    Назван единственный способ борьбы с назойливой телефонной рекламой

    «В техническом плане единственное, что я могу порекомендовать, — это использовать функцию смартфона по созданию списка „черных“ номеров, „черных“ электронных адресов и так далее. Пока можно пользоваться только такой технической возможностью, чтобы заблокировать телефоны рекламщиков», — рассказал Вехов.

    Собеседник уточнил, что в будущем у россиян появится законное право отказаться от такой рекламы в письменном виде. Вехов рассказал про поправки в закон «О рекламе», которые учитывают нежелание людей слушать о медицинских услугах со скидками или выгодных кредитах по телефону. Нововведения уже находятся в Госдуме, но пока это только проект.

    Ранее международная консалтинговая компания Deloitte провела исследование «Медиапотребление в России — 2020» и выяснила, что телефонная реклама раздражает россиян больше всего, так как она затрагивает личное пространство. К другим видам рекламы сограждане относятся вполне лояльно.