Россиянам объяснили, как защититься от новой мошеннической схемы

Технически узнать, что пропущенный вызов был от мошенника, сложно. Но всегда надо включать здравый смысл и бдительность. Если номер неизвестный, лучше вообще на него не перезванивать. В крайнем случае можно отправить SMS и уточнить, кто это. Обманщики всегда молчат. Таким советом в разговоре с «360» поделился эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий.

«Это обычная бдительность, по сути своей, потому что если вам осуществляется звонок и он сразу сбрасывается и потом вам никто не перезванивает, то значит, что-то нечисто или звонящий не очень заинтересован в том, чтобы достучаться до вас. Поэтому лично я никогда на такие звонки не перезваниваю. В лучшем случае отправляю SMS: „Звонили ли вы и по какому вопросу?“ Как правило, никакого ответа не приходит. <…> Здесь никакие технические мероприятия, наверно, не помогут», — прояснил ситуацию Лукацкий.

Собеседник напомнил, что есть приложения со спам-фильтрами, которыми стоит пользоваться, чтобы не попасться мошенникам на крючок, но в случае с новым методом обмана есть проблема.

«Надо понимать, что в них (в приложениях — прим. ред.) появляются номера телефонов только тогда, когда туда их кто-то вносит. Должно пройти несколько звонков такого рода мошеннических, чтобы несколько людей пометили их как мошеннические, и тогда они попадут в базу данных приложения», — подытожил Лукацкий.

Ранее ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов рассказал, что обманщики придумали новую схему, по которой выманивают у доверчивых россиян деньги по телефону и обходят спам-фильтры. Теперь они звонят потенциальной жертве и бросают трубку. Если им перезвонить, то начнется стандартная психологическая обработка методом социальной инженерии. Злоумышленники пользуются интернет-телефонией, чтобы скрыть свое местоположение и настоящий номер.