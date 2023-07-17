Технологии 17 июля 2023, 07:05 Россиян предупредили о крупной утечке данных и призвали сменить пароли Сенатор Шейкин призвал сменить пароли от соцсетей из-за утечки данных РИА «Новости»

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В интернет попало большое количество персональных данных россиян, и злоумышленники могут завладеть паролями от их соцсетей, почты и аккаунтов в сервисах. Чтобы этого избежать, нужно сменить пароли на совершенно новые, заявил РИА «Новости» член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин.

«Призываю всех срочно сменить пароли и сделать их разными в различных сервисах. <…> Существует большая вероятность, что пароли в результате утечек могут находиться в открытом свободном доступе», — предупредил он.

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Закон об оборотных штрафах за утечку данных в России еще не приняли, поэтому, по словам сенатора, компании легкомысленно относятся к этой проблеме. По его словам, произошла утечка большого объема данных россиян в сеть. Злоумышленники могут использовать их и методом перебора взломать аккаунты.

Артем Шейкин дал несколько советов по кибербезопасности. Во-первых, нужно поставить разные пароли в сервисах, а не один на все. Во-вторых, не следует использовать короткие комбинации вроде даты рождения и слишком простые слова. В-третьих, надежный пароль должен быть не короче 12 символов, с буквами разного регистра, цифрами, идущими не подряд, и спецсимволами.

Хакеры выложили в интернет личные данные детей из «Артека». Основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян заявил, что это сделали ради демонстрации уязвимости российских ресурсов.