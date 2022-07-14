Стало известно, когда законопроект о штрафах за утечку данных поступит в Госдуму

В Минцифры рассказали, что после разработки новой версии законопроекта об оборотных штрафах за утечку персональных данных документ будет внесен в Госдуму. Случится это в предстоящую осеннюю сессию, написала «Парламентская газета».

На данный момент в ведомстве решают, что именно считать объектом утечки личных данных, а также определяют порядок установления вины организации, в которой произошла утечка.

Штрафовать будут в два этапа. Если штраф за первую утечку данных будет фиксированным, то во второй раз будет установлена граница — от и до какого процента от выручки можно будет взыскать.

«Если компания приложила максимум усилий к защите информации, это будет расцениваться как смягчающее обстоятельство при определении размера штрафа. Но если компания скрывала факт утечки, это может стать отягчающим обстоятельством, и тогда наказание будет максимальным», — добавили в пресс-службе Минцифры.

На данный момент штраф для юридических лиц составляет от 60 до 100 тысяч рублей, при повторном правонарушении — до 500 тысяч рублей.