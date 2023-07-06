Эксклюзив 06 июля 2023, 01:47 Атака на российские ресурсы. Зачем украинские хакеры опубликовали данные детей из «Артека» Основатель DLBI Оганесян: утечка базы данных «Артека» — способ показать незащищенность РФ РИА «Новости»

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Два JSON-файла с личными данными детей и их родителей появились в свободном доступе в Сети. Опубликовавшие персональную информацию заявили, что это база данных международного лагеря «Артек». Проверка показала, что все сведения актуальные. Кому и для чего понадобились файлы с именами, адресами и другими сведениями, рассказал в интервью «360» основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян.

«Взлом, благодаря которому были опубликованы эти данные, взяли на себя украинские „хактевисты“, которые всегда публикуют украденную информацию, чтобы продемонстрировать недостаточную защищенность российских ресурсов», — рассказал Оганесян.

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Так как в украденной базе содержатся довольно подробные данные о детях и их родителях, их могут использовать в дальнейшем телефонные мошенники. Но для этого им придется разработать и изучить новые схемы, чего они так избегают, отметил эксперт.

По его словам, удалить появившиеся в интернете данные уже невозможно, так как база будет дублироваться на разных сайтах.

«Защититься от подобных случаев достаточно просто, хотя и недешево. Необходимо соблюдать 152-ФЗ, поддерживать в порядке данные и инвестировать средства в информационную безопасность — от обновления ПО до обучения сотрудников». — заключил Оганесян.

Ранее сообщалось, что банк «Тинькофф» оштрафуют на 70 тысяч рублей за нарушение закона о персональных данных. Компанию признали виновной в незаконной обработке персональных данных.