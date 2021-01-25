Роскосмос ответил на сообщения об отстранении от лунной программы

В Роскосмосе отреагировали на сообщение об отстранении РФ от лунной программы. Представители госкорпорации заявили, что в июне прошлого года участвовали в онлайн-брифинге NASA.

Во время мероприятия обсуждали лунную программу и проект по созданию лунной орбитальной платформы, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу российской корпорации.

«Представители госкорпорации „Роскосмос“ по приглашению американской стороны принимали участие в организованном NASA многостороннем онлайн-брифинге с участием руководителей международных космических агентств по вопросам основных приоритетов в области пилотируемого и робототехнического освоения Луны и дальнего космоса, в том числе проекта по созданию лунной орбитальной платформы гражданского назначения Gateway», — отметили в сообщении.

Информация об исключении России из экспертной группы по обсуждению перспектив создания окололунной станции Gateway появилась на сайте РИА «Новости», который сообщил об этом со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. Решение, по словам источника агентства, было принято после многократных заявлений российской стороны о недостаточной роли в проекте.