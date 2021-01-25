«Представители России исключены из обсуждения по этой тематике, исключены из рассылок писем, обсуждений, доступа к материалам», — приводит агентство слова своего собеседника.

Решение, по словам источника агентства, было принято после многократных заявлений российской стороны о недостаточной роли в проекте.

В пресс-службе госкорпорации «Роскосмос» заявили, что последний раз участвовали в такой встрече в июне 2020 года.

Создание станции Gateway планируется на орбите Луны в рамках американской лунной программы. В 2017 году «Роскосмос» и NASA заключили соглашение о совместном строительстве этой станции. Но позднее гендиректор отечественной госкорпорации Дмитрий Рогозин отметил, что Россия не может позволить себе участвовать в проекте, поскольку стране отвели недостаточно большую роль. Сам проект Рогозин назвал американоцентричным.

В конце октября 2020-го стало известно, что соглашение о сотрудничестве по созданию станции Gateway на орбите Луны подписали представители NASA и Европейского космического агентства (ЕКА). Документ свидетельствует о начале работы по миссии Artemis. Она предусматривает беспилотный полет к Луне, затем пилотируемый, высадку экипажа и строительство большой станции на орбите естественного спутника Земли.