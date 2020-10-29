NASA и Европейское космическое агентство договорились об освоении Луны

В соответствии с соглашением ЕКА предоставит специальные жилые шлюзы, где будут находится астронавты, заправочные модули и коммуникационное оборудование. Кроме того, на них возложили работы по созданию сервисной части корабля Orion, через которую отправленный к Луне экипаж будет получать воду и воздух.

Директор американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Джеймс Брайденстайн заявил, NASA продолжит расширять сотрудничество с международными партнерами в рамках программы по изучению Луны.

Весной этого года он заявлял, что надеется на помощь Роскосмоса в реализации миссии Artemis.

«У меня хорошие отношения с Дмитрием Рогозиным, так что я надеюсь на то, что есть возможности для того, чтобы мы продолжали сотрудничество», — говорил Брайденстайн.

Генеральный директор российской госкорпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев тогда же подчеркивал, что совместный проект позволит снова наладить отношения между Москвой и Вашингтоном в космической сфере.

Но против этой идеи выступил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Сначала он заявил, что Россия намерена сотрудничать с Китаем по строительству космической станции на Луне. А в октябре он окончательно отказался от работы с NASA. По его словам, в нынешнем состоянии этот проект в основном необходим для решения задач американской стороны.