23 февраля 2023, 04:12
Роскосмос объявил дату запуска российской миссии на Луну
Запуск первой в истории современной России миссии на Луну запланировали на 13 июля
Запуск автоматической станции «Луна-25» запланирован на середину лета этого года. Об этом сообщили ТАСС в Роскосмосе.
«Запуск космического аппарата „Луна-25“ с учетом астрономического „окна“ в 2023 году запланирован на 13 июля», — отметили в госкорпорации.
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В октябре прошлого года глава Роскосмоса Юрий Борисов объявил, что Россия будет технологически готова к высадке космонавтов на Луну к 2030 году. До этого к спутнику направят несколько посадочных аппаратов — «Луна-25», «Луна-26» и так далее.
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«Луна-25» станет первым отечественным аппаратом в современной истории РФ на спутнике Земли. Цель этого проекта — исследование южного полюса Луны.
Тем временем в России продолжается работа над созданием национальной орбитальной станции. Сейчас идет ее эскизное проектирование — над этим трудится порядка 30 организаций. На других этапах — разработки документации, изготовления и испытаний — проект разрастется, к работе планируется привлечь около 100 предприятий. Представители Роскосмоса заявляли, что отечественная станция, как и МКС, «будет с международным партнерством».
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