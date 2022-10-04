Россия будет готова к высадке на Луну к 2030 году, если будут деньги и технологии | 360°

Наука 04 октября 2022, 23:58 Поделиться Telegram

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Viber Вероятность в 15%. Луна ждет российских космонавтов, но сложностей много Обозреватель Галкин: полет российских космонавтов на Луну зависит от инженеров РИА «Новости»

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Россия будет готова к высадке космонавтов на Луну к 2030 году, сообщил 4 октября глава государственной корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов. В ближайшие годы к естественному спутнику Земли отправятся автоматические посадочные аппараты. Об этом Борисов рассказал в ходе мероприятия, проходящего в рамках Дней космической науки в Институте космических исследований РАН. Его слова привело РИА «Новости».

Американцы первыми водрузили флаг США на Луне

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Первый полет на Луну состоялся в 1969 году на космическом корабле «Аполлон-11». В экипаж вошли американцы: командир Нил Армстронг, пилот лунного модуля Эдвин Олдрин и пилот командного модуля Майкл Коллинз. Армстронг и Олдрин 20 июля совершили посадку в Море Спокойствия на Луне, а затем вышли на ее поверхность. Там астронавты оставались более 21 часа. Однако в мире до сих пор много приверженцев «лунного заговора», согласно которому власти США, НАСА и другие космические организации США пытались обмануть общественность о полете «Аполлона-11». Об этом также писал Билл Кейсинг в своей книге «Мы никогда не были на Луне».

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В 2030 году Россия планирует отправку своих космонавтов на спутник Земли. Глава Роскосмоса подчеркнул — перед этим Луну исследуют специальные аппараты.

«В рамках лунной программы мы готовим к отправке на Луну автоматический посадочный аппарат „Луна-25“. За ним последуют „Луна-26“, 27, 28, и к 2030 году мы будем технологически готовы к высадке на Луну российских космонавтов», — пояснил он.

На исследование Луны нужны средства

Вероятность высадки российских космонавтов на Луну в 2030 году равна 15%, заявил «360» научный обозреватель, журналист, специалист по космической тематике Александр Галкин. И дело не только в технических сложностях, но и в нехватке финансирования.

«К сожалению, нет средств. Эту программу уже собирались несколько раз запускать, но откладывали, потому что нет возможности закончить испытания, комплектацию. В настоящий момент говорят о запуске Всероссийской орбитальной служебной станции (ВРОСС). С ней тоже проблема: наши станции летают под углом к экватору, а эту станцию планируют запустить перпендикулярно экватору. Но откуда их запускать, ведь космодром „Восточный“ пока не готов? То есть там еще запускают ракеты, которые Королев придумал, а ракеты „Ангара“ — нет. Нет ни стартового стола, да и самой ракеты тоже нет. Ее запускали с космодрома „Плесецк“, а с „Восточного“ неизвестно когда будут запускать», — пояснил эксперт.

По его словам, нужно решить вопрос с логистикой. С одной стороны, можно было бы доставить ракету на космодром по Транссибирской железнодорожной магистрали, однако через туннели ракета не пройдет. Возможно, ее могут транспортировать по морю, но это очень долго.

РИА «Новости»

Российским инженерам предстоит много работы

«Я думал, что Борисов будет практичнее своего бывшего коллеги Дмитрия Рогозина. Это важно, поскольку инженерная наука базируется на точных фактах и решениях. До 2030 года осталось восемь лет, но пока нет даже документации, идет только проработка технического задания. Это тоже занимает много времени. Потом будет конструкторская документация, потом станцию будут изготавливать, потом корабль», — отметил Галкин.

Обозреватель подчеркнул, что сейчас много неопределенностей. Есть ракета, космический корабль, но нет стартового стола. Предполагалось, что ракету будут собирать в Омске, однако сроки сборки не обозначены. Эксперт призвал подойти к решению всех вопросов конструктивно, без фантазий, поэтому важно международное сотрудничество.

«Неслучайно отправили американца в составе нашего экипажа. А через пару дней полетит американский корабль Dragon вместе с нашей Анной Кикиной. Так что работа продолжается, политики бухтят, а ученые и инженеры понимают, что цель общая», — подытожил Галкин.

Россиянка Анна Кикина 5 октября отправится на Международную космическую станцию в составе международного экипажа Crew-5. Генеральная репетиция запуска полета состоялся в Космическом центре им. Кеннеди. Экипаж полностью готов к миссии.

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