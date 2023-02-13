Наука 13 февраля 2023, 03:18 Затраты на создание и обслуживание МКС превысили $150 млрд Главный конструктор РОС Кожевников: создание и эксплуатация МКС стоило 150 млрд долларов РИА «Новости»

Читать 360tv в

На создание и эксплуатацию Международной космической станции уже потратили более 150 миллиардов долларов. Об этом в интервью ТАСС рассказал главный конструктор Российской орбитальной станции Владимир Кожевников.

Отвечая на вопрос о стоимости будущей национальной орбитальной станции, он заявил, что назвать точную сумму пока нельзя, поскольку пока идет только эскизное проектирование.

Реклама

«Но в любом случае, эти затраты гораздо меньше, чем на создание и эксплуатацию МКС — на данный момент, по экспертным оценкам, они уже превысили 150 миллиардов долларов», — заявил Кожевников.

Реклама

Он подчеркнул, что проект новой орбитальной станции самый масштабный в истории современной российской космонавтики. На данном этапе уже привлекли около 30 предприятий. В будущем — на этапах разработки документации, изготовления и испытаний — их число может вырасти до 100.

О начале работ по проектированию новой космической орбитальной станции стало известно в октябре 2022 года. Представители Роскосмоса отметили, что будущая станция, как и МКС, «будет с международным партнерством».