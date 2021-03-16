Роскомнадзор не исключил замедления новых соцсетей вслед за Twitter

Под замедление работы и блокировки могут попасть все иностранные площадки, которые нарушают российское законодательство. Речь идет о Facebook, Instagram, YouTube и других платформах. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин.

По его словам, ведомство обладает достаточными инструментами для воздействия на нарушителей.

«Мы не исключаем, если другие площадки также будут нарушать российское законодательство и не исполнять требования Роскомнадзора, что мы пойдем так же по технической линии», — заявил Субботин.

Роскомнадзор объявил, что намерен заблокировать Twitter в России, так как сервис не удалил запрещенную информацию. Платформе дали один месяц, чтобы выполнить все требования надзорного ведомства.

С начала марта Twitter в России работает с замедленным трафиком. Пользователи могут без проблем прочитать текстовые сообщения, но видео и фотографии загружаются очень медленно.

Роскомнадзор заявил, что Twitter не удалил более трех тысяч сообщений с противоправным контентом. В частности, речь идет о склонении к самоубийствам и детской порнографии. В администрации сайта заявили, что в правилах сервиса запрещена пропаганда незаконного поведения.