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    16 марта 2021, 19:58

    Роскомнадзор не исключил замедления новых соцсетей вслед за Twitter

    Анатолий Минкин

    Под замедление работы и блокировки могут попасть все иностранные площадки, которые нарушают российское законодательство. Речь идет о Facebook, Instagram, YouTube и других платформах. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин.

    Роскомнадзор не исключил замедления новых соцсетей вслед за Twitter

    По его словам, ведомство обладает достаточными инструментами для воздействия на нарушителей.

    «Мы не исключаем, если другие площадки также будут нарушать российское законодательство и не исполнять требования Роскомнадзора, что мы пойдем так же по технической линии», — заявил Субботин.

    Роскомнадзор объявил, что намерен заблокировать Twitter в России, так как сервис не удалил запрещенную информацию. Платформе дали один месяц, чтобы выполнить все требования надзорного ведомства.

    С начала марта Twitter в России работает с замедленным трафиком. Пользователи могут без проблем прочитать текстовые сообщения, но видео и фотографии загружаются очень медленно.

    Роскомнадзор заявил, что Twitter не удалил более трех тысяч сообщений с противоправным контентом. В частности, речь идет о склонении к самоубийствам и детской порнографии. В администрации сайта заявили, что в правилах сервиса запрещена пропаганда незаконного поведения.