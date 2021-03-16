Роскомнадзор дал Twitter месяц на удаление запрещенной информации. Иначе соцсеть заблокируют
Роскомнадзор заблокирует Twitter в России через месяц, если сервис не удалит запрещенную информацию. Об этом заявил замглавы ведомства Вадим Субботин.
По его словам, Роскомнадзор в течение месяца будет смотреть на реакцию Twitter на требование удалить запрещенную информацию.
«Если Twitter не исполнит требования Роскомнадзора, требования российского законодательства, соответственно, будем рассматривать вопрос о полной блокировке сервиса на территории России», — сказал он ТАСС.
В начале марта для Twitter в России замедлили трафик. На такой шаг Роскомнадзор пошел из-за неудаления запрещенного в стране контента. Текстовые сообщения можно раскрыть без проблем, а вот графические изображения и видео теперь загружаются медленнее.
Ведомство с 2018 года отправило Twitter более 28 тысяч требований об удалении запрещенного контента. В частности, речь идет о детской порнографии, публикациях о суициде. Платформа проигнорировала свыше трех тысяч обращений.
Роскомнадзор предупредил, что если ситуация останется прежней, соцсеть в России могут заблокировать. Представители Twitter ответили, что никогда не разрешали использовать сервис для пропаганды незаконного поведения.