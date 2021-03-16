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    16 марта 2021, 14:43

    Роскомнадзор дал Twitter месяц на удаление запрещенной информации. Иначе соцсеть заблокируют

    Дамир Матюхин, Наза Салех Захи

    Роскомнадзор заблокирует Twitter в России через месяц, если сервис не удалит запрещенную информацию. Об этом заявил замглавы ведомства Вадим Субботин.

    Роскомнадзор дал Twitter месяц на удаление запрещенной информации. Иначе соцсеть заблокируют

    По его словам, Роскомнадзор в течение месяца будет смотреть на реакцию Twitter на требование удалить запрещенную информацию.

    «Если Twitter не исполнит требования Роскомнадзора, требования российского законодательства, соответственно, будем рассматривать вопрос о полной блокировке сервиса на территории России», — сказал он ТАСС.

    В начале марта для Twitter в России замедлили трафик. На такой шаг Роскомнадзор пошел из-за неудаления запрещенного в стране контента. Текстовые сообщения можно раскрыть без проблем, а вот графические изображения и видео теперь загружаются медленнее.

    Ведомство с 2018 года отправило Twitter более 28 тысяч требований об удалении запрещенного контента. В частности, речь идет о детской порнографии, публикациях о суициде. Платформа проигнорировала свыше трех тысяч обращений.

    Роскомнадзор предупредил, что если ситуация останется прежней, соцсеть в России могут заблокировать. Представители Twitter ответили, что никогда не разрешали использовать сервис для пропаганды незаконного поведения.