Роскомнадзор дал Twitter месяц на удаление запрещенной информации. Иначе соцсеть заблокируют

Роскомнадзор заблокирует Twitter в России через месяц, если сервис не удалит запрещенную информацию. Об этом заявил замглавы ведомства Вадим Субботин.

По его словам, Роскомнадзор в течение месяца будет смотреть на реакцию Twitter на требование удалить запрещенную информацию.

«Если Twitter не исполнит требования Роскомнадзора, требования российского законодательства, соответственно, будем рассматривать вопрос о полной блокировке сервиса на территории России», — сказал он ТАСС.

В начале марта для Twitter в России замедлили трафик. На такой шаг Роскомнадзор пошел из-за неудаления запрещенного в стране контента. Текстовые сообщения можно раскрыть без проблем, а вот графические изображения и видео теперь загружаются медленнее.

Ведомство с 2018 года отправило Twitter более 28 тысяч требований об удалении запрещенного контента. В частности, речь идет о детской порнографии, публикациях о суициде. Платформа проигнорировала свыше трех тысяч обращений.

Роскомнадзор предупредил, что если ситуация останется прежней, соцсеть в России могут заблокировать. Представители Twitter ответили, что никогда не разрешали использовать сервис для пропаганды незаконного поведения.