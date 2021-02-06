Рогозин рассказал о новых запусках тяжелой ракеты «Ангара»

Тяжелые ракетные модули «Ангара» будут переправлены из Омска в Москву для завершения наземных проверок в контрольно-испытательной станции ракетного завода Центра Хруничева.

«В этом году планируем провести не менее двух испытательных пусков одной тяжелой и одной легкой „Ангары“ для подтверждения высоких технических характеристик и надежности этой ракеты», — написал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.

Изначально тяжелую ракету-носитель «Ангара-А5» планировали запустить в ноябре 2020 года. Позже дату перенесли на декабрь. Об этом в общении со своими подписчиками в Twitter заявил Рогозин. В результате пуск провели 14 декабря с космодрома «Плесецк».

«Ангара» — это несколько ракет-носителей от легкого класса до тяжелого. При их запуске используются экологически чистые компоненты топлива. Пока провели только три пуска: два в 2014 году, когда запускали легкий и тяжелый носитель и в 2020, спустя шесть лет, провели второе испытание «Ангары — А5».