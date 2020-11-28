Названа дата второго запуска тяжелой ракеты «Ангара»

Тяжелую ракету-носитель «Ангара-А5» запустят с космодрома Плесецк в декабре. Об этом в общении со своими подписчиками в Twitter заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Он подтвердил, что запуск «Ангары» пройдет в декабре, отвечая на вопрос о переносе запуска на с 28 ноября на 11 декабря.

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«Да, декабрь. РН готова», — написал глава Роскосмоса.

Изначально запустить «Ангару» планировали 28 ноября. Как сообщал ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли, дату поменяли после того, как во время испытаний обнаружили пониженное сопротивление изоляции между вторым и третьим блоками.

Собеседник агентства подчеркивал, что в техническом комплексе, где ракета находилась до этого времени, никаких проблем не было. Для выяснения причин запуск перенесли.

«Ангара» — это несколько ракет-носителей от легкого класса до тяжелого. Пока провели только два запуска — и оба в 2014 году. Летом с космодрома Плесецк стартовала легкая «Ангара-1.2 ПП», а в декабре провели запуск тяжелой ракеты.