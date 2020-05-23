Рогозин показал запуск ракеты «Союз-2.1б»

Известно, что это третий пуск «Союза-2.1б» в этом году. А «Космос-2546» стал четвертым спутником Единой космической системы обнаружения и боевого управления «Купол». Предыдущие три были запущены в 2015, 2017 и 2019 годах.

Ранее Рогозин обвинил Илона Маска в «милитаризации космоса», потому что тот заявил, что планирует превратить климат Марса в земной с помощью 10 тысяч ракет. Для этого Маск собирается провести на полюсах красной планеты большое количество термоядерных взрывов. Основатель SpaceX уверен — это приведет к испарению замерзшего углекислого газа, из-за которого на Марсе состоят ледяные шапки полюсов. После испарения газ окажется в атмосфере и сделает ее более плотной. Это, в свою очередь, приведет к образованию парникового эффекта, благодаря чему на планете значительно возрастет температура.

Также заместитель генерального директора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев рассказал, что развитие совместных проектов с NASA могло бы помочь России и США начать взаимодействие. Россия пригласила американских партнеров посетить госкорпорацию и теперь ждет от них ответ.