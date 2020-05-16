Роскосмос оказался готов к переговорам с NASA по освоению Луны

В последнее время Россия и Америка почти не сотрудничают в космической отрасли. Страны контактируют друг с другом только по вопросам доставки астронавтов на МКС и поставки российских двигателей РД-180/181.

Савельев увидел способ наладить взаимодействием между Москвой и Вашингтоном. Для этого нужно создать совместный проект «Роскосмоса» и Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) по освоению Луны.

«Амбициозные проекты, связанные с освоением Луны, могли бы стать серьезным фактором для взаимодействия двух стран в непростое время», — отметил Савельев.

Россия пригласила американских партнеров посетить госкорпорацию. Теперь РФ ждет от них ответ.

В 2017 году «Роскосмос» и NASA заключили соглашение о совместном создании окололунной станции. Однако позже Россия отказалась от этой идеи, поскольку ей отвели недостаточно большую роль — создание шлюзового модуля и систем жизнеобеспечения. В конце декабря 2019-го глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин все же заявил, что корпорация подтвердила американцам свою готовность участвовать в переговорах.