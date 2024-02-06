Технологии 06 февраля 2024, 12:33 Разработчики показали дрон-конвертоплан «Настасья» для ретрансляции сигнала Концерн «Алмаз-Антей» разработал дрон-конвертоплан «Настасья» РИА «Новости»

Читать 360tv в

В России презентовали опытный образец дрона-конвертоплана «Настасья» для ретрансляции сигнала в радиусе 100 километров. Он сможет взлетать и приземляться вертикально, нести полезную нагрузку до трех килограммов и разгоняться на большую скорость, сообщил РИА «Новости» представитель «Обуховского завода» концерна «Алмаз-Антей».

Опытный образец «Настасьи» показали в «Крокус Экспо» на Национальной выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2024, которая открылась 6 февраля. Дрон-конвертоплан благодаря четырем двигателям на штангах сможет, как и другие квадрокоптеры, взлетать и приземляться вертикально. Он способен нести до трех килограммов полезной нагрузки, но главное предназначение беспилотника, по словам представителя завода-разработчика, в ретрансляции сигнала.

Реклама

«Основное назначение „Настасьи“ — ретрансляции сигнала. Радиус действия БПЛА при этом составляет 100 километров», — объяснил он.

На беспилотник поставили самолетное крыло. Оно позволит ему развивать скорость до 100 километров в час и летать на дальние расстояния. Над крылом установили пятый двигатель, для крейсерского полета. Собеседник агентства заявил, что на «Настасью» установили отечественную электронику. Дрон-конвертоплан уже прошел этап испытаний на полигонах.

Российские военные в зоне спецоперации получили первые экземпляры дрона-конвертоплана «Ловкий» скоростью до 200 километров в час. Его создали для разведки и корректировки огня.