Армия 26 января 2024, 15:49 Ловкий и самый быстрый. Российская армия получит новейший конвертоплан Военный эксперт Баранец: дрон-конвертоплан «Ловкий» нужно опробовать в зоне СВО РИА «Новости»

Читать 360tv в

В России создали дрон-конвертоплан «Ловкий» для разведки и корректировки огня. По скорости и дальности полета он серьезно превосходит все аналоги, что задействованы сегодня на СВО. Разработчики создавали БПЛА специально для армии и тестировали его на передовой. Однако эффективность аппарата после доработки еще предстоит оценить на практике.

История создания и характеристики дрона-конвертоплана «Ловкий»

Разработчики компании «Хардберри-РусФактор» представили уникальный дрон-конвертоплан «Ловкий». Чтобы беспилотник максимально отвечал требованиям военных, экспериментальный образец передали бойцам на СВО. После их замечаний БПЛА серьезно доработали.

Реклама

Основные задачи «Ловкого» — разведка и корректировка огня. Корпус дрона выполнен из карбона, что обеспечивает прочность, небольшой вес, устойчивость к влаге, а главное — невидимость для вражеской ПВО. Для запуска достаточно одного оператора, так как для старта этому беспилотнику не нужна катапульта.

Дрон может вертикально взлетать и приземляться. Для экономии энергии уже в воздухе он летит как самолет, развивая скорость до 160, а иногда до 200 километров в час. Кроме того, «Ловкий» расходует на 70% меньше энергии, чем любой квадрокоптер, а в полете может находиться в два с половиной раза дольше.

Экзаменатором «Ловкого» будет русский солдат

Полковник в отставке, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец рассказал «360», что у конвертопланов, как правило, четыре или шесть винтов.

У «Ловкого» достаточно сильный, по сравнению с собратьями, двигатель, который и позволяет двигаться с очень большой скоростью.

Еще конвертоплан имеет одну особенность — может зависать в воздухе и барражировать, чтобы снимать позиции противника и сразу передавать данные на командный пункт. Наши конструкторы пока замалчивают эту особенность, но я подозреваю, что она есть. Виктор Баранец

Новый конвертоплан может забираться на высоту более трех километров, добавил эксперт. Однако при всех этих достоинствах — скорости, управляемости зависания, передающей функции, большой высоты полета — есть и серьезный недостаток, который «роднит» все беспилотники: в снег, дождь, туман они плохо видят поле боя.

«Пока „Ловкий“ не принят на вооружение. Разработчики могут сколько угодно расхваливать свое детище: „супер-пупер, аналогов нет, лучший в мире“. Однако все это не важно. Потому что главный экзаменатор — его Величество русский солдат», — подчеркнул Баранец.

Именно военным предстоит подтвердить достоинства любого вооружения или техники, которое для них создают. Второе решающее мнение, конечно, за противником: когда он завоет, можно будет не сомневаться в эффективности нового конвертоплана.

Какие еще конвертопланы есть у России

Создатели нового дрона особенно подчеркивали тот факт, что на отечественном рынке сегодня практически нет дронов-конвертопланов. Это действительно так.

Хотя еще в 2017 году на Международном авиационно-космическом салоне показали опытный образец беспилотного конвертоплана VRT30 от холдинга «Вертолеты России».

Свой вариант тяжелого конвертоплана готовила группа «Кронштадт». Компания ADA Aerospace разработала энергоэффективную и высокотехнологичную модель TRIADA, а концерн «Калашников» в феврале 2021-го анонсировал БПЛА гибридного типа ZALA VTOL. Сейчас на сайте разработчика эта страница отсутствует.

В феврале прошлого года начались испытания первого беспилотного конвертоплана «Vезделет» компании «М-Индастриз». Дрон имел повышенный уровень безопасности за счет изменяемой геометрии крыла, мог подниматься на высоту 4000 метров, летать со скоростью свыше 100 километров в час.

Беспилотник был способен перевозить до 50 килограммов грузов и находиться до полутора часов в воздухе при полной загрузке. Предполагалось, что «Vезделет» поможет армии в десантно-транспортных и разведывательных задачах, а также в миссиях ударного характера. БПЛА мог пригодиться в МЧС для поиска и эвакуации пострадавших.